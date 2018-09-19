موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة ومعلومات البث المباشر

2018/09/19 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا: يتأهب فريق يوفنتوس الإيطالي لدخول معترك بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام مضيفه فالنسيا الإسباني، وكله أمل بأن يفوز باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 1996.ويمكنكم مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا ضمن منافسات المرحلة الأولى للمجموعة الثامنة مباشرة وحصرياً مساء الأربعاء 19 أيلول/سبتمبر في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

موعد مباراة يوفنتوس وفالنسيا

مباراة يوفنتوس وفالنسيا تبث على قناة beIN SPORTS HD4 مباشرة بتعليق الزميل عصام الشوالي، وسيسبق المواجهة استوديو تحليلي خاص.

موعد وتوقيت مباراة يوفنتوس وفالنسيا

المباراة:

يوفنتوس x فالنسيا

التعليق:

عصام الشوالي

القناة:

HD4

22:00 بتوقيت مكة المكرمة

21:00 بتوقيت القاهرة

20:00 بتوقيت تونس

20:00 بتوقيت المغرب

تقديم المباراة

يبدأ فريق "السيدة العجوز" سعيه الى فك النحس الذي يلازمه في المسابقة القارية العريقة منذ العام 1996، حينما فاز على حساب أياكس أمستردام الهولندي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، عندما يحل ضيفا على فالنسياً والأمل يحذوه بالظفر باللقب، لاسيما بعد وصوله إلى المباراة النهائية مذ ذاك الحين خمس مرات كانت تنتهي دائماً بالخسارة والاكتفاء بالوصافة (1997 خسر أمام بوروسيا دورتموند الألماني، 1998 و2015 و2017 أمام ريال مدريد، و2003 أمام مواطنه ميلان).

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمباراة فالنسيا في دوري أبطال أوروبا:تشيزني، كانسيلو، كيليني، بونوتشي، ساندرو، خضيرة، بيانيتش، ماتويدي، كوادرادو، ماندزوكيتش، رونالدو

ويعوّل يوفنتوس كثيراً في مهمته على لاعبه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق وحامل لقب دوري الأبطال خمس مرات (مرة مع مانشستر يونايتد وأربع مرات مع ريال مدريد)، خاصة في المباراة أمام فالنسيا التي يعرف جيدا طريقه الى شباكها، اذ هزها 15 مرة في 16 مباراة في الدوري الإسباني.

ولم يعد رونالدو جماهير بطل إيطاليا في المواسم السبعة الماضية خلال عملية تقديمه لوسائل الإعلام في تورينو بأنه سيجلب لهم اللقب القاري، بل اكتفى بالتمني قائلاً: "يتعين عليّ ان أعمل بقساوة لأن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ليس سهلا.



أتمنى المساعدة" في تتويج يوفنتوس باللقب".

واشارت وسائل إعلامية إيطالية إلى أن هداف الفريق في الموسم الماضي الأرجنتيني باولو ديبالا قد يغيب عن المباراة بعد تعرضه لكدمة في القدم اليسرى خلال مباراة فريقه أمام ساسولو ، ما قد يفتح المجال أمام المدير الفني للفريق ماسيميليانو أليغري لاختيار واحد من ثلاثة بين الإيطالي فيديريكو بيرنارديرسكي أو البرازيلي دوغلاس كوستا، أو الكولومبي خوان كوادرادو.

ويتصدر يوفنتوس الدوري المحلي بعد أربعة انتصارات من أربع مباريات، كان آخرها الأحد الماضي أمام ساسوولو حينما نجح "الدون" بكسر النحس الذي رافقه في المباريات الثلاث الأولى وسجل ثنائية مساهما بحصد فريقه لكل النقاط الممكنة حتى الآن والابتعاد في الصدارة عن أقرب المنافسين فريق سبال بثلاث نقاط.

من جانبه يشهد فالنسيا العائد الى المسابقة بعد غياب ثلاثة أعوام، بداية مخيبة محلياً (خسارة و3 تعادلات) وضعته في مركز متأخر جداً على لائحة ترتيب الليغا، إذ يحتل المركز السابع عشر ولا يفصله عن المراكز المهددة بالهبوط سوى فرق الأهداف عن رايو فايكانو ولكل منهما 3 نقاط، وذلك على الرغم من التعاقدات التي قام بها الفريق بضمه البلجيكي ميشي باتشواي من تشيلسي الإنكليزي والفرنسي كيفن غاميرو من أتلتيكو مدريد.

حقائق وإحصائيات

هذا أول لقاء يجمع بين الفريقين على المستوى التنافسي.

سيصبح فالنسيا ثامن خصم إسباني مختلف يواجه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

هذا أول موسم لفالنسيا في دوري الأبطال منذ 2015-2016، علماً أن آخر مرة وصل فيها إلى المراحل الاقصائية كانت في 2012-2013 (دور الـ16).

وصل فالنسيا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين، لكنه لم يفز في أي منهما.



خسر 3-0 أمام ريال مدريد في 2000 ثم أمام بايرن ميونخ بركلات الترجيح في الموسم الذي تلاه (4-5).

5 من هزائم يوفنتوس الستة الماضية في دوري أبطال أوروبا كانت أمام فرق إسبانية.

فاز يوفنتوس مرة واحدة فقط في آخر 6 مباريات لعبها أمام فرق إسبانية في المنافسات الأوروبية (تعادل مرتين وخسر في ثلاث مباريات).

خسر فالنسيا مرة واحدة فقط في آخر 7 مباريات لعبها أمام فرق إيطالية في المنافسات الأوروبية (فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها).

كريستيانو رونالدو المنتقل من صفوف ريال مدريد إلى يوفنتوس هو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا بتسجيله 120 هدفاً في 153 مباراة

مباراة سهلة لمانشستر يونايتد

وفي المجموعة ذاتها، يحل مانشستر يونايتد ضيفاً على يونغ بويز السويسري في مباراة سهلة للفريق الانكليزي قبل ثلاث مباريات صعبة له في المجموعة (فالنسيا في الجولة الثانية ويوفنتوس في الثالثة والرابعة).

واستعاد "الشياطين الحمر" عافيتهم في الآونة الأخيرة بفوزين خارج القواعد على بيرنلي وواتفورد، وسيسعون الى تأكيد طموحهم لمعانقة اللقب للمرة الرابعة في تاريخ النادي والأولى منذ 2008.

المجموعة الثامنة - دوري ابطال أوروبا

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

فارق الأهداف

النقاط

يوفنتوس

0

0

0

0

0

0

مانشستر يونايتد

0

0

0

0

0

0

فالنسيا

0

0

0

0

0

0

يونغ بويز

0

0

0

0

0

0

كيفية مشاهدة مباراة يوفنتوس وفالنسيا على الانترنت

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