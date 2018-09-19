جوتزه: أحتاج لفرصة في دورتموند

2018/09/19 | 15:56

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أكد ماريو جوتزه، لاعب بروسيا دورتموند، رغبته المشاركة لدقائق أطول مع الفريق الألماني بعد عودته من الإصابة.

جوتزه شارك بالأمس، الثلاثاء، ضد كلوب براج البلجيكي لمدة 60 دقيقة قبل الخروج بديلًا.

وقال جوتزه في تصريحات عقب المباراة: "لم أقدم أفضل مباراة لدي، ولكني بحاجة إلى المشاركة لدقائق أطول في الفترة المقبلة لأستعيد مستواي وأتمكن من اللعب بصورة أفضل".

إحتفال جديد على وشك الانتشار 👁️ 😂( 📸 : @EPLStatman ) pic.twitter.com/lUljMPGpfu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وتابع: "المدرب الجديد يمنحني الثقة في نفسي وأعلم أنني سأصبح أفضل مع اللعب أكثر".

واختتم: "ماركو رويس لاعب مميز للغاية ولديه إمكانيات كبيرة، وأعتقد أنّه في الموسم الحالي قادر على الظهور بصورة أفضل".

بروسيا دورتموند انتصر على كلوب براج بهدف نظيف في دوري أبطال أوروبا.

وكان لوتار ماتيوس، أسطورة ألمانيا، نصح جوتزه بالرحيل عن دورتموند إن لم يحصل على دقائق لعب أكثر.

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