إصابة محمد الشناوي في تدريبات الأهلي استعدادًا لهورويا

2018/09/19 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي اليوم الأربعاء، مغادرة محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، بسبب معاناته من الإصابة.

الأهلي يواصل استعداداته لمواجهة فريق هورويا كوناكري الغيني، في إياب دور الربع نهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

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مغادرة محمد الشناوي جاءت بعد إصابته في كرة مشتركة مع أحد زملائه في التدريبات، قبل أن يخضع للكشف الطبي ويغادر التدريبات.

مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلي يحضر تدريبات الفريق قبل لقاء هورويا الغيني.



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— جول مصر (@goaleg) September 19, 2018ويعد محمد الشناوي واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة الحالية.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأي نتيجة في مباراة العودة، من أجل الصعود إلى النصف نهائي بالبطولة الإفريقية، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.

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وتقام مباراة العودة يوم السبت المقبل، على ملعب ستاد السلام الدولي، وذلك في حضور جماهيري.





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