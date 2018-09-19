كافاني: أود رؤية أندية البريميرليج تلعب في فرنسا

2018/09/19 | 15:56

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رفض إيدنسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان، التقليل من قيمة الدوري الفرنسي مؤكدًا أنّ أندية البريميرليج ستواجه صعوبة حال اللعب في الليج 1.

باريس سان جيرمان خسر أمام ليفربول بنتيجة 3-2 في لقاء الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وقال كافاني عقب المباراة: "اللقاء كان بين فريقين أقوياء وكل الاحتمالات واردة سواء بالفوز أو الخسارة أو حتى التعادل، والأمر لا يتعلق بأن الدوري الفرنسي أقل مستوى من الإنجليزي".

وتابع: "أتمنى أنّ أشاهد أندية البريميرليج تلعب في الدوري الفرنسي لنعرف إلى أي مدى هم أقوياء ولديهم القدرة على اللعب في مستوى عالي كل مباراة".

وواصل: "منتخب فرنسا تُوج بكأس العالم ويمتلك عدد من اللاعبين المتواجدين في الدوري المحلي، كما أنّ كل عام يتأهل فريق فرنسي إلى أدوار متقدمة في التشامبيونزليج.



كل هذه دلائل على أن الليج 1 من أفضل وأقوى الدوريات بالعالم".

إحتفال جديد على وشك الانتشار 👁️ 😂( 📸 : @EPLStatman ) pic.twitter.com/lUljMPGpfu

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018 باريس سان جيرمان حقق لقب الدوري الفرنسي 7 مرات عبر تاريخه من بينهم 5 في آخر 6 سنوات.

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