تركيا تُخفض شروط الحصول على الجنسية لتشجيع الاستثمار

2018/09/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الحكومة التركية خفضا كبيرا في الشروط المطلوبة لحصول الأجانب على الجنسية التركية في خطوة تستهدف تشجيع الاستثمارات.

وذكرت صحيفة "جازيت" التركية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة قررت خفض الحد الأدنى من الاستثمارات الرأسمالية الثابتة المطلوبة لحصول الأجانب على الجنسية التركية إلى مستوى 500 ألف دولار، مقابل مستوى مليوني دولار سابقاً.

أما بالنسبة للأجانب الذين يمتلكون عقارات في تركيا قيمتها لا تقل عن 250 ألف دولار على الأقل يمكن أن يحصلوا على الجنسية مقابل مستوى مليون دولار سابقاً.

وفي الأسبوع الماضي صرح الرئيس التركي بأنه كلف الوزراء بمراجعة خطط الاستثمار وطالبهم بعدم التخطيط لمزيد من الاستثمارات الجديدة، على الرغم أن من الاستثمارات التي تم تنفيذ 70% إلى 80% منها سيتم إتمامها.

كما أن متطلبات الودائع داخل البنوك التركية لدى الأشخاص الأجانب كشرط للحصول على الجنسية والتي كانت عند مستوى 3 ملايين دولار تم تخفيضها إلى 500 ألف دولار.

وشدد البيان على أن المستثمرين الأجانب عليهم الاحتفاظ بالعقارات أو الاستمرار في الحد الأدنى من الاستثمارات المالية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات لتلبية معايير المواطنة التركية.

وتسعى تركيا إلى إنقاذ الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل عديدة أبرزها انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل البطالة.

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