عوائد السندات الحكومية الأمريكية قرب أعلى مستوى بـ7 سنوات

2018/09/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ساهمت موجة بيعية جديدة في سوق سندات الخزانة الأمريكية في دفع العائد على تلك الديون للصعود قرب أعلى مستوى مسجل في 7 سنوات خلال تعاملات اليوم الأربعاء.

وتتعرض سوق السندات بشكل عام إلى ضغوط ملحوظة مع امتصاص التوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين حول العالم، حيث فرضت واشنطن تعريفات بنحو 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار وانتقمت بكين برسوم تتراوح بين 5 إلى 10% على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار.

وتشير التوقعات إلى زيادة جديدة في معدل الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه المقبل والمزمع عقده في الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 12:05 مساءً بتوقيت جرينتش، سجل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات 3.051% بعد أن وصل إلى 3.069% في وقت سابق من التعاملات.

ويعتبر العائد على السندات طويلة الآجل قرب أعلى مستوى مسجل في نحو 7 سنوات عند 3.109%.

كما بلغت عوائد السندات الحكومية في الولايات المتحدة لآجل عامين 2.803% بعد أن كانت تسجل 2.824% في وقت سابق من التداولات.

وفي الوقت نفسه، وصل العائد على ديون الحكومة الأمريكية لآجل 30 عاماً إلى 3.192% بعد أن كان يسجل 3.214% في وقت سابق.

وتوجد علاقة عكسية بين سندات الخزانة الأمريكية والعائد على تلك الديون الحكومية.

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