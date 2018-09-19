عملة جنوب أفريقيا تصعد 1.8% بعد بيانات التضخم

2018/09/19 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت عملة جنوب أفريقيا مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 1.7% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد الإفصاح عن بيانات التضخم في البلاد.

وكشفت بيانات رسمية في جنوب أفريقيا اليوم، أن مؤشر أسعار المستهلكين سجل ارتفاعاً 4.9% في شهر أغسطس على أساس سنوي مقابل التوقعات البالغة 5.1%.

وبالنسبة لمعدل التضخم الأساسي والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فتباطأ إلى 4.2% في أغسطس مقابل 4.3% المسجلة في يوليو السابق له.

وتأتي بيانات التضخم قبل الإفصاح عن قرار السياسة النقدية في البلاد من جانبب البنك المركزي في جنوب أفريقيا والذي من المزمع إعلانه غداً الخميس.

وتشير تقديرات المحللين إلى أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي عن معدل الفائدة كما هو دون تغيير.

وبحلول الساعة 11:44 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة جنوب أفريقيا مقابل الورقة الخضراء بنسبة تزيد على 1.8% ليهبط الدولار إلى 14.633 راند.

وبلغت خسائر راند جنوب إفريقيا 15.89% منذ بداية عام 2018 وحتى الوقت الحالي بفعل بيانات محلية سلبية بشأن الأداء الاقتصادي للبلاد، إضافة إلى عدوى الخسائر من عملات بعض الاقتصادات النامية.

وتخيم حالة من المكاسب على عملات الأسواق الناشئة ومن بينها الليرة التركية بشكل عام خلال تعاملات اليوم مع الأداء الضعيف للورقة الخضراء.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يرصد أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08% إلى 94.564.

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