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اقتحام سيارة مجلس عزاء حسيني في لندن ودهسها عددا من المشاركين (صور وفيديو)
2018/09/19 | 17:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تداولت انباء عن اقتحام سيارة مجلس عزاء حسيني في العاصمة البريطانية لندن ودهسها عددا من المشاركين.

وافادت المعلومات اصابة اربعة مشاركين، فيما لم تتضح حتى الان الاسباب وراء عملية الدهس.

وقال مشاركون في مجلس العزاء ان الشرطة البريطانية انتشرت في حسينية البلاغية ومحيطها ، حيث كان يقام المجلس وبدأت باجراء التحقيقات.

كما اشارت المعلومات الى ان السائق تمكن من الفرار من بعد عملية الدهس.

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