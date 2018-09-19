English | كوردى


الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود تعذيب
2018/09/19 | 17:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود اعتقالات وتعذيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود تعذيب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود تعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).


كامل التفاصيل في: السومرية نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ فرج عامر يرد على تصريحات مرتضى منصور
⋙ الداخلية تحقق من صحة المعلومات التي وردت في بيان نواب الاتحاد الوطني
⋙ مسؤول محلي: هذا ما جرى خلال زيارة الحلبوسي والوفد النيابي الى البصرة
⋙ الديمقراطي الكردستاني : ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية ليس نهائياً
⋙ خانقين تعلن حظراً للتجوال ومنع دخول العجلات ابتداءً من اليوم
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) شاهد السفير العراقي في طهران وقد خلع ثوب الدبلوماسية
⋙ فيديو| محلل: فشل مفاوضات جريفيث في صنعاء لعدم امتلاكه خطة لحل الأزمة اليمنية
⋙ بالصور.. ضبط 12 قنينة غاز ملغومة بمضافة داعشية في الحويجة
الأكثر شيوعا