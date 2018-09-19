2018/09/19 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود اعتقالات وتعذيب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود تعذيب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود تعذيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).