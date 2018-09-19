الشرطة الاتحادية تفند ادعاءات النواب الكرد بوجود اعتقالات وتعذيب في داقوق

2018/09/19 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

فندت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ادعاءات النواب الكرد بوجود اعتقالات وتعذيب في داقوق، لافتة الى انه تم القبض على 3 مجاميع ارهابية في القضاء.وذكر بيان للقيادة، تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "خلال الفترة الماضية وقعت العديد من الأعمال الارهابية في قضاء داقوق، وحصل تهديد وتهجير بهدف ايقاع الفتنة بين المكونات (عرب، تركمان، اكراد)، ولكن بفضل تعاون المواطنيين من ابناء القضاء وتفعيل الجهد الاستخباري تمكنت قواتنا من القاء القبض على 3 مجاميع ارهابية في داقوق".واشار الى انه "بعد التحقيق الاصولي معهم من قبل استخبارات الشرطة الاتحادية اعترفوا بتنفيذهم اعمال ارهابية تضمنت تفجير عبوات في مقام (الامام زين العابدين) في داقوق وزرع عبوات استهدفت الشرطة الاتحادية وعبوة ناسفة ادت الى استشهاد امر الفوج الأول لواء 19 الفرقة الخامسة الرائد مالك، واستهداف لشخصيات معروفة ومنتسبي الأجهزة الأمنية، فيما صدقت اقوالهم قضائياً بعدا اجراء كشف الدلالة للجرائم التي قاموا بها".واضاف انه في "تاريخ 2018/8/31 اوعز القاضي بتسليم المتهمين الى مركز داقوق لأحالتهم الى القضاء كون المركز معني بالارهاب ايضاً"، موضحا انه في "تاريخ اليوم 19 ايلول زار عدد من السادة النواب، من التحالف الوطني الكردستاني وبصحبتهم 12 شخص بضمنهم اعلاميين مركز شرطة داقوق لمقابلة المتهمين والاطلاع على اوراقهم القضائية الأصولية ولم يتعرض احد المتهمين لاي عمليات تعذيب".وبينت القيادة وفقا للبيان "احتفاظها بكافة الاوراق التحقيقية واعترافات المتهمين المصدقة قضائيا".وفي وقت سابق من اليوم طالب الاتحاد الوطني الكردستاني، باتخاذ إجراءات فورية بشأن اعتقال عدد من المواطنين وتعذيبهم في داقوق بكركوك.

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