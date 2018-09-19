جنائية عراقية تحكم بإعدام

2018/09/19 | 17:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان قد اُعتقل بتنسيق استخباري تركي امريكي عراقي

حكمت محكمة عراقية، الأربعاء، بالإعدام شنقا على أحد أبرز قيادات تنظيم داعش ، مشيرة إلى أنه كان "نائب" زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان، إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي، وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان".

وأوضح البيان ، أن العيثاوي، إضافة إلى كونه "نائب البغدادي، فقد شغل عدة مناصب في تنظيم داعش الإرهابي، منها مسؤول لجنة الإفتاء، وعضو في اللجنة المفوضة، والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".

وتابع بيرقدار في بيانه : "المدان كان قد هرب إلى سوريا وعمل في العلاقات العشائرية، ومن ثم فر إلى تركيا بعدما تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار، وبجهود استخبارية وبالتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان".

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 15 فبراير/شباط أنها أعادت العيثاوي إلى العراق بعد اعتقاله في تركيا، في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأميركية.

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