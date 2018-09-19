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محكمة مصرية تقضي بحبس مرشح سابق للرئاسة 3 أشهر مع وقف التنفيذ
2018/09/19 | 17:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قضت محكمة مصرية، اليوم الأربعاء، بحبس المرشح الرئاسي السابق، المحامي خالد علي، 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

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