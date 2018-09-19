لقاء وزير الخارجية السوداني وفدا من مجلس اللوردات البريطاني

2018/09/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الضيوف: الكاتب والمحلل السياسي النور أحمد النور؛ ومحمد حامد جمعة مدير تحرير صحيفة الصحافة السودانية

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