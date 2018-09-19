اسم شارع يوقظ

2018/09/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الفتنة بحد ذاتها"، 3 كلمات قالها رئيس وزراء لبنان، سعد الحريري، تعبر عن حالة الجدل التي يعيشها لبنان خلال الأيام الأخيرة.

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