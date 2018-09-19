2018/09/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، دلشاد شهاب، اليوم الاربعاء، ان اختيار برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية شأن داخلي متعلق بالاتحاد الوطني الكردستاني، مشيرا الى ان من حق الديمقراطي الكردستاني تقديم مرشحه باعتباره الاعلى مقاعدا بين الكرد.وقال شهاب في تصريح لـ"الغد برس"، ان "اختيار برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية كمرشح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شأن داخلي متعلق بالاتحاد الوطني". واشار الى ان "لحد الان في الديمقراطي الكردستاني نعتبر بأن منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق الكرد وكيفية اختياره بين الاحزاب والكتل الكردية تكون على اساس تسلسل الكتل، وبما ان الديمقراطي الكردستاني اكبر كتلة بين الكتل الكردية لهذا نرى من حقنا ان تقدم مرشح لرئاسة الجمهورية". وبين انه "بالعادة داخل الديمقراطي الكردستاني لا توجد مشاكل اختيار شخصيات لان الحزب غني بالكوادر والامكانيات العالية ولا يوجد داخل حزبنا منافسات على المناصب". واضاف ان "القرار النهائي سيكون للمكتب السياسي للحزب وبالتحديد للسيد بارزاني لانه من خصوصيات حزبنا مركزية القرار والتزام الجميع بها". وتابع ان "الديمقراطي الكردستاني يمكنه تقديم شخص مناسب او اكثر من شخص ولا تحتاج عملية اختيار المرشح اكثر من ساعات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بارزاني: من حقنا تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية كوننا الكتلة الاكبر بين الكرد ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بارزاني: من حقنا تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية كوننا الكتلة الاكبر بين الكرد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).