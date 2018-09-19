الفتح يكشف طرح أسماء جديدة لرئاسة الوزراء ويحدد حسم ترشيح عبد المهدي

2018/09/19 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأربعاء، انه لم يبلغ القيادي السابق في المجلس الاعلى عادل عبد المهدي، بترشيحه لرئاسة الوزراء.

وقال القيادي في التحالف ليث العذاري لشفق نيوز ان "عادل عبد المهدي يعد من احد المرشحين لرئاسة الوزراء"، مستدركا انه "الى الان لم يتم تبليغه بشكل رسمي بهذا الترشيح".

واضاف ان "هناك الكثير من الاسماء تم طرحها والنقاش فيها وحول انطباق مواصفات المرجعية عليها والتي نحن ملتزمون بها كتحالف الفتح والبناء بصورة عامة".

وبين العذاري ان "عادل عبد المهدي لديه مؤهلات ومواصفات تؤهله لاستلام منصب رئاسة الوزراء"، مؤكدا ان "قضية ترشيح عبد المهدي لم تحسم الى الان، فهناك اسماء اخرى تناقش، ومن الممكن ان تشهد الايام المقبلة طرح اسماء جديد، لمنصب رئاسة الوزراء".

واعلن هادي العامري يوم الثلاثاء سحب ترشحيه لرئاسة الحكومة المقبلة، داعيا الى اختيار مرشح يحظى بتوافق الكتل السياسية.

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