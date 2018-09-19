ماني: فيرمينيو لا يحتاج لعينيه لاحراز الاهداف

2018/09/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

يرى السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، أن زميله البرازيلي، روبرتو فيرمينو، لا يحتاج لعينيه لإحراز الأهداف في المباريات.وسجل اللاعب الذي يطلق عليه زملاؤه (بوبي)، هدفا قاتلا في نهاية موقعة فريقه المتوهج هذا الموسم، وضيفه الثقيل سان جيرمان، مانحا مدربه يورجن كلوب، 3 نقاط ثمينة في دور المجموعات بدوري الأبطال.

وأوضح ماني، في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي"، تابعتها "الغد برس"، أنه "حفز فيرمينو قبل مواجهة الفريق الباريسي، والتي انتهت لصالح الريدز (2-3)، أمس الثلاثاء".وقال ماني: "أرسلت له رسالة يوم الإثنين (قبل المباراة)، وقولت له (هيا يا بوبي، نحن نحتاجك)".وواصل: "لقد شاهدت جميع أهدافه، هو لا ينظر للشبكة، لذلك لا يحتاج لعينيه للتسجيل".وأصيب الدولي البرازيلي في عينه، خلال مباراة فريقه أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي، لكنه شارك رغم ذلك، في موقعة أنفيلد بالأمس، أمام النادي الفرنسي.

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