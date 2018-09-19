2018/09/19 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

احتفى نادي أتلتيكو مدريد، بإحصائية تخص لاعبه خورخي كوكي، بعد خوض مباراة موناكو الفرنسي، أمس الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.وأكد الحساب الرسمي للروخي بلانكوس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول كوكي إلى المباراة رقم 50 خلال مسيرته في دوري أبطال أوروبا.

وقال كوكي "أنا سعيد وفخور حقًا لأكون أول لاعب من أتلتيكو مدريد يصل إلى هذا الرقم".وانتهت المباراة أمس الثلاثاء، بفوز أتلتيكو مدريد على مضيفه موناكو، بنتيجة 2-1، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتلتيكو مدريد يحتفي بلاعبه 'كوكي' ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتلتيكو مدريد يحتفي بلاعبه 'كوكي' ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).