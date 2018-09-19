الكرملين: بوتين وميركل ناقشا هاتفيا الأوضاع في سوريا وأوكرانيا

2018/09/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، بشأن الاتفاق التركي الروسي حول منطقة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقال الكرملين في بيان إن بوتين تناول أيضا مع ميركل في الاتصال الذي بادرت به ألمانيا الأوضاع في أوكرانيا والأسواق المالية العالمية.

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