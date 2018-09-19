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فيديو| محلل: فشل مفاوضات جريفيث في صنعاء لعدم امتلاكه خطة لحل الأزمة اليمنية
2018/09/19 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، إنه حقق تقدماً في سبيل استئناف المشاورات بين أطراف الأزمة اليمنية، موضحا في تغريدة له على موقع «تويتر»، أنه عقد اجتماعات بناءة في صنعاء التي غادرها أمس.

المزيد من التفاصيل يتحدث مبارك العاتي، الكاتب والمحلل السياسي، مع الإعلامية سينار سعيد، عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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