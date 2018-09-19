عاجل.. الحزب الديمقراطي: لدينا مرشح لرئاسة الجمهورية وبرهم يمثل الاتحاد فقط

2018/09/19 | 17:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن تقديمه مرشحا لرئاسة العراق، وذلك بعد وقت قليل من اعلان الاتحاد الوطني برهم صالح مرشحا لهذا المنصب الذي يؤكد انه من نصيبه.وقال فاضل ميراني سكرتير المكتب السياسي للحزب لتلفزيون روداو الكوردي، "برهم صالح ليس مرشحا مشتركا للديمقراطي والاتحاد، انما مرشح الاخير فقط".واضاف، "نحن كحزب ديمقراطي لدينا مرشح لمنصب رئاسة العراق"، من دون الافصاح عنه.ونفى الحزب الديمقراطي الكوردستاني، صباح اليوم الاربعاء، أن يكون رئيس وزراء اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مرشحا لتسلم منصب رئاسة العراق.وتقدم برهم صالح استقالته من تحالف الديمقراطي والعدالة الذي رأسه، عائدا للاتحاد الوطني الذي اعلن اليوم بعد اجتماع لمجلس قيادته ترشيحه لرئاسة الجمهورية في العراق.وسبق ان قدم كل من سردار عبدالله وعمر البرزنجي وكمال قيتولي، وجميعهم شخصيات كوردية ترشيحاتهم لرئاسة العراق.وطبقا للعرف السياسي في العراق، فإن منصب رئاسة الوزراء يذهب إلى المكون الشيعي في البلاد، ورئيس الجمهورية يكون من حصة الكورد، فيما يذهب منصب رئيس البرلمان إلى السنة.وانتخب البرلمان العراقي، محافظ الأنبار السابق محمد الحلبوسي رئيسا له، بعد حصوله على أغلب الأصوات، فيما جرى انتخاب نائبين له، الأول عن التيار الصدري حسن الكعبي، والثاني عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني بشير حداد.وحدد رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، الخامس والعشرين من الشهر الجاري لانتخاب رئيس الجمهورية.ويتعين على المجلس بعد حسم تنصيب رئيسه ونائبيه وخلال فترة 17، انتخاب رئيس للجمهورية.

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