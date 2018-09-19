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النفط يرتفع الى 79 دولار للبرميل
2018/09/19 | 17:22
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر بنحو 0.2% إلى 79.16 دولار للبرميل، كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر عند 70.10 دولار للبرميل بنسبة ارتفاع 0.4%.  ويلتقي المنتجين من داخل وخارج أوبك في 23 سبتمبر الجاري في الجزائر لمناقشة كيفية تعويض خسائر إمدادات النفط من إيران.انتهى ع.س

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