وفاة المطربة العراقية مائدة نزهت عن عمر ناهز 81 عاماً

2018/09/19 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتوفيت المطربة العراقية، مائدة نزهت، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 81 عاماً، في العاصمة الاردنية عمان.أشتهرت مائدة نزهت بصوتها العذب واغانيها المميزة خصوصاً البغدادية، وأهمها "أكولن آه والتوبة"، "گالوا حلو كل الناس تهواه".ولدت مائدة نزهت عام 1937 في بغداد و برزت مواهبها الغنائية منذ طفولتها عندما كانت تحفظ وتردد أغنيات أم كلثوم وفريد الأطرش وأسمهان وليلى مراد، وبعد أن شعرت أنها تملك المقدرة على أن تكون مغنية، تقدمت لاختبار الإذاعة عام 1950 ونجحت فيه، وغدت فيما بعد من أشهر مطرباتها.وعندما بدأ بث تلفزيون بغداد كانت نزهت من أوائل من ظهروا على شاشته عام 1956.أجادت مائدة نزهت أداء المقام العراقي وكانت من القليلات اللواتي خضن هذا النوع من الغناء إضافة إلى الغناء الحديث.وتعاملت نزهت مع أشهر ملحني العراق من أجيال مختلفة مثل علاء كامل، وأحمد الخليل ورضا علي وعباس جميل.وطالب القرغولي وفاروق هلال وغيرهمواعتزلت مائدة نزهت وهي في أوج عطائها، وكان آخر ظهور إعلامي لها عند عودتها من أداء فريضة الحج في ثمانينات القرن الماضي لتنقطع عن الإعلام حتى رحيلها.

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