سوون الكوري يكمل عقد فرق نصف النهائي

2018/09/19 | 17:26

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وبعد تعويض جونبوك خسارته ذهاباً بثلاثية نظيفة عن طريق البرازيلي أدريانو (11)، تشوي بو-كيونغ (51) وكيم شين-ووك (71)، حرم الحارس شين هوا-يونغ الضيوف من تحقيق عودة تاريخية عندما صدّ ركلة جزاء لأدريانو في الوقت بدل الضائع (90+3) ففرض شوطين إضافيين.

وفي ركلات الترجيح، صدّ الحارس اثنتين أخريين ليخرج فريقه فائزاً 4-2، ويبلغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى منذ 2011.

ويلتقي سوون، حامل اللقب عامي 2001 و2002، مع كاشيما أنتلرز الياباني الذي بلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بعد تخطيه الثلاثاء تيانجين كوانجيان الصيني.

وفي نصف النهائي الثاني لمنطقة غرب آسيا، يلتقي السد القطري المتأهل على حساب استقلال طهران، مع بيرسيبوليس الإيراني الذي وضع حداً لسلسلة الانتصارات المتتالية للدحيل القطري.

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