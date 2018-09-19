2018/09/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

اختيارات المحررين كبار البريميرليج يتدخلون في سباق رابيو مع برشلونة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد حوريا في دوري أبطال أفريقيا 2018 موعد مباراة الأهلي ضد الحزم، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليون، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

ضمن ريال مدريد تحقيق عوائد مالية قدرها 50.7 مليون يورو لمجرد المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

ريال مدريد حقق اللقب 13 مرة من بينهم الفوز باللقب في آخر 3 نسخ ليصبح الفريق الوحيد الذي يحقق هذا الإنجاز في التشامبيونزليج.

معضلة الأم والجنين..



ريال مدريد بين الليجا ودوري الأبطال 🤔https://t.co/pcUnoc7HGe pic.twitter.com/EqPDwSNTHY

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد سيحصل على مبلغ 15.25 مليون يورو لكونه أحد الفرق المشاركة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وهو أكثر بنسبة 20% من الموسم الماضي.

كما أضاف الاتحاد الأوروبي بندًا يمنح الأندية التي تتواجد في المسابقة القارية نسبة من عوائد البطولة بحسب إنجازاتهم خلال آخر 10 سنوات، وبناء عليه سيحصل ريال مدريد على 35.45 مليون يورو إضافية.

وأوضحت الصحيفة أنّ الاتحاد يمنح الأندية نقاطًا على ما قدموه خلال العقد الأخير في البطولة، ويتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 379 نقطة يليه برشلونة 317 نقطة.

وسيحصل ريال مدريد على 50.7 مليون يورو خلال النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا لمجرد التواجد فيها، كما يحقق مبالغ إضافية في كل دور يتقدم فيه الفريق الملكي.

راموس لا ينوي التفريط فيها 🙄( 📸 : IGsergioramos) pic.twitter.com/Pp9IIAnmaq

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018برشلونة ليس بعيدًا عن ريال مدريد، فالنادي الكتالوني حصل على 49.6 مليون يورو يليه بايرن ميونخ بواقع 48.49 مليون يورو ثم أتلتيكو مدريد بمبلغ 47.38 مليون يورو.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمجرد التواجد في دوري الأبطال - ريال مدريد يحصل على 50 مليون يورو) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمجرد التواجد في دوري الأبطال - ريال مدريد يحصل على 50 مليون يورو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).