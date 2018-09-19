قطع الطرق الداخلية والخارجية في كربلاء مع بدء زيارة عاشوراء

2018/09/19 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هل تؤيد انسحاب القوة الجوية من مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بالبطولة العربية؟

النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

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