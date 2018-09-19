2018/09/19 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت دراسة حديثة أن أعمال شركة "أمازون" في مجال الإعلانات تزداد بشكل أسرع في السوق الذي تستحوذ عليه شركتي "جوجل" و"فيسبوك".

وقالت دراسة صادرة عن شركة "أي.ماركتير" اليوم الأربعاء أن إيرادات "أمازون" من الإعلانات في الولايات المتحدة ستصل إلى مستوى 4.61 مليار دولار في العام الجاري ما يُمثل 4.2% من إجمالي سوق الإعلانات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات "أمازون" من الإعلانات عند مستوى 7.2 مليار دولار في 2019 ثم إلى 10.92 مليار دولار في 2020.

وتعد تلك القيمة أعلى من تقديرات الشركة في وقت سابق عند 2.89 مليار دولار، حيث أوضح البيان أن الأرقام المعدلة تعكس زيادة في الطلب إلى جانب تغير في المحاسبية.

وعلى الرغم من ذلك فإن "جوجل" و"فيسبوك" يسيطران على مجال الإعلانات، حيث يستحواذان سوياً على 58% من إجمالي السوق الذي تبلغ قيمته 111 مليار دولار، بانخفاض من 59% في العام الماضي، بحسب "إي.ماركتير".

وأوضح البيان أن شركة "أمازون" تعد أقرب إلى المستهلك في لحظة الشراء، مقارنة بـ"جوجل" و"فيسبوك" الذين يعدوا أفضل في ما يتعلق بمعرفة العلامة التجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: ارتفاع حصة أمازون بسوق الإعلانات على حساب فيسبوك وجوجل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: ارتفاع حصة أمازون بسوق الإعلانات على حساب فيسبوك وجوجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).