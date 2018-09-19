English | كوردى


دراسة: ارتفاع حصة أمازون بسوق الإعلانات على حساب فيسبوك وجوجل
2018/09/19 | 17:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: كشفت دراسة حديثة أن أعمال شركة "أمازون" في مجال الإعلانات تزداد بشكل أسرع في السوق الذي تستحوذ عليه شركتي "جوجل" و"فيسبوك".

وقالت دراسة صادرة عن شركة "أي.ماركتير" اليوم الأربعاء أن إيرادات "أمازون" من الإعلانات في الولايات المتحدة ستصل إلى مستوى 4.61 مليار دولار في العام الجاري ما يُمثل 4.2% من إجمالي سوق الإعلانات الإلكترونية.

ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات "أمازون" من الإعلانات عند مستوى 7.2 مليار دولار في 2019 ثم إلى 10.92 مليار دولار في 2020.

وتعد تلك القيمة أعلى من تقديرات الشركة في وقت سابق عند 2.89 مليار دولار، حيث أوضح البيان أن الأرقام المعدلة تعكس زيادة في الطلب إلى جانب تغير في المحاسبية.

وعلى الرغم من ذلك فإن "جوجل" و"فيسبوك" يسيطران على مجال الإعلانات، حيث يستحواذان سوياً على 58% من إجمالي السوق الذي تبلغ قيمته 111 مليار دولار، بانخفاض من 59% في العام الماضي، بحسب "إي.ماركتير".

وأوضح البيان أن شركة "أمازون" تعد أقرب إلى المستهلك في لحظة الشراء، مقارنة بـ"جوجل" و"فيسبوك" الذين يعدوا أفضل في ما يتعلق بمعرفة العلامة التجارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دراسة: ارتفاع حصة أمازون بسوق الإعلانات على حساب فيسبوك وجوجل) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دراسة: ارتفاع حصة أمازون بسوق الإعلانات على حساب فيسبوك وجوجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).


كامل التفاصيل في: مباشر ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الداخلية تحقق من صحة المعلومات التي وردت في بيان نواب الاتحاد الوطني
⋙ مسؤول محلي: هذا ما جرى خلال زيارة الحلبوسي والوفد النيابي الى البصرة
⋙ الديمقراطي الكردستاني : ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية ليس نهائياً
⋙ خانقين تعلن حظراً للتجوال ومنع دخول العجلات ابتداءً من اليوم
⋙ وزير التربية: المالية توافق على صرف الرواتب المدخرة لموظفي نينوى
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) شاهد السفير العراقي في طهران وقد خلع ثوب الدبلوماسية
⋙ فيديو| محلل: فشل مفاوضات جريفيث في صنعاء لعدم امتلاكه خطة لحل الأزمة اليمنية
⋙ بالصور.. ضبط 12 قنينة غاز ملغومة بمضافة داعشية في الحويجة
الأكثر شيوعا