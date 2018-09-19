الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل بعد بيانات اقتصادية

2018/09/19 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ومع ترقب المستثمرين للمناوشات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وارتفع سهما "نتيفليكس"، و"بوينج"" بنحو 2.5% و1.1% على التوالي، ليكونا أكبر الرابحين في مؤشر "داو جونز".

ويترقب المستثمرون التطورات في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد اعتزام الدولتين فرض تعريفات جمركية ضد بعضهما.

وعلى الرغم من ذلك، ترك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الباب مفتوحاً أمام الصين للتفاوض، قائلاً: "قد نعقد صفقة تجارية مع الصين في وقت ما".

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم، تراجع عجز الحساب الجاري بالولايات المتحدة بنحو 17% خلال الربع الثاني، كما انخفضت تصاريح بناء المنازل الأمريكية لأدنى مستوى في 15 شهراً.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.3% إلى 26333.09 نقطة.

كما سجل "ستاندرد آند بورز" ارتفاعاً بنسبة 0.2% إلى 2909 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 0.2% إلى 7971.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07% إلى 94.576.

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