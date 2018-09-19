إيقاف مدرب المقاولون لاعتراضه على استقدام حكام أجانب للقاء في دوري مصر

2018/09/19 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إيقاف علاء نبيل مدرب المقاولون العرب لمباراتين مع تغريمه ماليا بسبب تصريحاته التي اعتراض فيها على استقدام طاقم تحكيم اجنبي لادارة مباراته أمام بيراميدز في الدوري الممتاز.

وكان نبيل اعترض على استقدام لجنة الحكام لطاقم تحكيم تونسي للمباراة التي اقيمت يوم الاثنين الماضي رغم عدم طلب فريقه، وهو صاحب الملعب، لحكام أجانب مشيرا إلى أن اللجنة لم تخطر المقاولون بذلك الى جانب عدم تعيين حكمين مساعدين خلف خط المرميين كما هو متبع في بقية مباريات الدوري منذ انطلاق المسابقة هذا الموسم.

وذكر الاتحاد المصري على موقعه على الإنترنت اليوم “قررت لجنة المسابقات إيقاف علاء نبيل مدرب المقاولون لمباراتين مع غرامة 20 الف جنيه (1116 دولارا) لما أدلى به من تصريحات إعلامية قبل وأثناء مباراة المقاولون مع بيراميدز”.

كما غرم الاتحاد المصري “الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق المقاولون 10 آلاف جنيه لتعطيله بداية المباراة”.

وقررت اللجنة إيقاف علي جبر لاعب فريق بيراميدز مباراة لطرده بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة متقدما بنقطة واحدة على الزمالك.

كما تم تغريم محمود عبد الرحيم (جنش) حارس الزمالك “لما بدر منه عقب نهاية مباراة سموحة تجاه مخطط الأحمال لفريق سموحة الذي تسلل إلى أرض الملعب”.

وقررت لجنة المسابقات إيقاف يوسف حمدي مساعد مدرب الاتحاد السكندري مباراة لعدم الإلتزام بمقاعد البدلاء في مباراة الإنتاج الحربي.

كما تم تغريم فريق الاتحاد مبلغ 20 ألف جنيه “بسبب السباب الجماعي من جماهيره ضد الحكام في مباراة الانتاج الحربي مما أدى لإيقاف المباراة مع توقيع غرامة مالية خمسة آلاف جنيه على نادي الاتحاد لعدم الإلتزام بإحماء اللاعبين في المنطقة المخصصة خلف لوحات الاعلانات بالملعب”.

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