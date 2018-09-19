الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 900 مليون دينار على موظف في ذي قار

2018/09/19 | 17:42

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شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة الجنايات ، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على احد موظفي الدوائر الحكومية بمحافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة الجنايات ، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على احد موظفي الدوائر الحكومية بمحافظة ذي قار .وقال مصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات بمحكمة استئناف ذي قار أصدرت حكما بالسجن خمسة سنوات على احد الموظفين، فضلا عن فرض غرامة مالية تبلغ 900 مليون دينار". وبين المصدر، أن " القرار صدر بحق الموظف بعد ثبوت تلاعبه بالأملاك العامة للدولة".انتهى ت م ع.

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