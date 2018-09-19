English | كوردى


الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 900 مليون دينار على موظف في ذي قار
2018/09/19 | 17:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصورة المرفقة: 

لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

أصدرت محكمة الجنايات ، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على احد موظفي الدوائر الحكومية بمحافظة ذي قار .

شبكة اخبار الناصرية:أصدرت محكمة الجنايات ، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على احد موظفي الدوائر الحكومية بمحافظة ذي قار .وقال مصدر لشبكة اخبار الناصرية، ان " محكمة الجنايات بمحكمة استئناف ذي قار أصدرت حكما بالسجن خمسة سنوات على احد الموظفين، فضلا عن فرض غرامة مالية تبلغ 900 مليون دينار". وبين المصدر، أن " القرار صدر بحق الموظف بعد ثبوت تلاعبه بالأملاك العامة للدولة".انتهى ت م ع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 900 مليون دينار على موظف في ذي قار) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكم بالسجن خمس سنوات وغرامة 900 مليون دينار على موظف في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار الناصرية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الداخلية تحقق من صحة المعلومات التي وردت في بيان نواب الاتحاد الوطني
⋙ مسؤول محلي: هذا ما جرى خلال زيارة الحلبوسي والوفد النيابي الى البصرة
⋙ الديمقراطي الكردستاني : ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية ليس نهائياً
⋙ خانقين تعلن حظراً للتجوال ومنع دخول العجلات ابتداءً من اليوم
⋙ وزير التربية: المالية توافق على صرف الرواتب المدخرة لموظفي نينوى
بالفيديو والصور
⋙ (بالفيديو) شاهد السفير العراقي في طهران وقد خلع ثوب الدبلوماسية
⋙ فيديو| محلل: فشل مفاوضات جريفيث في صنعاء لعدم امتلاكه خطة لحل الأزمة اليمنية
⋙ بالصور.. ضبط 12 قنينة غاز ملغومة بمضافة داعشية في الحويجة
الأكثر شيوعا