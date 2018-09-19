2018/09/19 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ووقف المتطوعون عند نقاط رئيسية في مناطق مثل دشت برجي في غرب كابول التي يقيم بها الكثيرون من أقلية الهزارة الشيعية وحيث لقي نحو 20 شخصا حتفهم في هجوم انتحاري على ناد للمصارعة قبل أسبوعين.ويحيي شيعة أفغانستان في كل عام ذكرى مقتل الإمام الحسين عليه السلام حفيد النبي محمد صلى الله عليه وال وسلم في العاشر من شهر محرم بمواكب كبيرة سبق وأن استهدفتها هجمات إرهابية.وقال مسؤولون يوم امس إنهم اعتقلوا 26 شخصا يشتبه أنهم من عصابات داعش الارهابية الذي يقول إنه يثأر بهجماته على أهداف شيعية.وقال عارف رحماني عضو البرلمان الأفغاني، وهو من الهزارة، إن مهمة حماية نحو 400 مسجد شيعي في كابول وحدها تفوق قدرة أي قوة تطوعية.وأضاف أن الحكومة ليس أمامها أي خيار سوى السماح باللجان الشعبية.ولكنه قال إنه يجب ضم أفراد هذه اللجان لقوة أمنية نظامية، مضيفا ان قوى الحماية الشعبية يجب أن تكون تحت حكم القانون.انتهى ع.س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحيطة والحذر تسبق أجواء عاشوراء في أفغانستان ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحيطة والحذر تسبق أجواء عاشوراء في أفغانستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).