ايطاليا تتعهد لكوردستان بتطوير تدريب خاص للبيشمركة

2018/09/19 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ايطاليا، اليوم الاربعاء، عن استمرارها في برنامج قوات البيشمركة بصيغ ونوعية اكثر تقدما بما يتلاءم مع المرحلة الحالية في الحرب ضد الارهابيين.وجاء في بيان للمكتب الاعلامي لمستشارية مجلس امن الاقليم كوردستان، ان مستشار المجلس مسرور بارزاني اجتمع اليوم الاربعاء مع القائد الجديد للقوات الايطالية في العراق نيكولا تيرازو والوفد المرافق له.واشار البيان الى ان الاجتماع ناقش التطورات العسكرية والاليات الجديدة للتدريب والتأهيل الخاصة بقوات البيشمركة، حيث شكر بارزاني الحكومة الايطالية وقوات التحالف الدولي للمساعدات والمساندة العسكرية وخصوصا في مجال التدريب والتأهيل لقوات البيشمركة، مسلطا الضوء على برنامج الاصلاح واعادة تنظيم الوية ووحدات قوات البيشمركة.واضاف البيان ان قائد القوات الايطالية من جهته تحدث عن نشاطات وفعاليات قواتهم واعلن ان الحكومة الايطالية ستستمر في برنامجها في تدريب قوات البيشمركة بصيغة حديثة والية اكثر تطورا بما يتلاءم مع المرحلة الحالية في الحرب ضد الارهابيين.وجدد الضيف الايطالي التأكيد على الاستمرار في تأمين المعدات والمستلزمات العسكرية لالوية قوات البيشمركة.

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