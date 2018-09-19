2018/09/19 | 18:58
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. فعاليات مؤتمر مستقبل الشباب في كوردستان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. فعاليات مؤتمر مستقبل الشباب في كوردستان ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. فعاليات مؤتمر مستقبل الشباب في كوردستان ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).