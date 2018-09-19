English | كوردى


مبعوث خاص: أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران
2018/09/19 | 19:01
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجاءت تصريحاته قبل اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.وقال للحضور في معهد هدسون ”الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير.

نحن نسعى لإبرام معاهدة“.وذكر أن قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مبعوث خاص: أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مبعوث خاص: أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).


كامل التفاصيل في: كل العراق ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #عبدالرزاق دحنون - إلى أين نحن ماضون؟
⋙ #ليندا كبرييل - جاوزَ الكفّارُ الأمْرَ، فحقَّ علينا الأمَرّان الأحْمران !
⋙ وزير: بريطانيا تواجه احتمال إجراء استفتاء ثان على عضويتها بالاتحاد الأوروبي
⋙ مقتل 15 عنصرًا من داعش في محافظة الأنبار
⋙ روسيا ترفض اتهامات أمريكية بأنها ساعدت كوريا الشمالية للحصول على وقود
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوسط الجمع في أحدى الحسينيات احياءاً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام
⋙ فيديو| أكاديمي: مصر ستلعب دورا هاماًُ كمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط
⋙ بالصور.. حلوى عاشوراء أسطورة الليالي التركية
الأكثر شيوعا