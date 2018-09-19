مبعوث خاص: أمريكا تسعى للتفاوض على معاهدة مع إيران

2018/09/19 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجاءت تصريحاته قبل اجتماعات للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.وقال للحضور في معهد هدسون ”الاتفاق الجديد الذي نأمل أن نبرمه مع إيران لن يكون اتفاقا شخصيا بين حكومتين مثل الاتفاق الأخير.نحن نسعى لإبرام معاهدة“.وذكر أن قادة إيران ليسوا مهتمين بإجراء محادثات رغم تعبير الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو عن استعدادهما للاجتماع مع مسؤولين إيرانيين.

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