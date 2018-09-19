English | كوردى


واشنطن: السعودية ودول أخرى وافقت على تمويل استقرار سوريا
2018/09/19 | 19:03
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكدت الخارجية الأمريكية أن المملكة السعودية ودولا أخرى وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته واشنطن في عملية استعادة الاستقرار في سوريا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أثناء موجز صحفي عقدته أمس، ردا على مراجعة واشنطن تمويلها لعمليات إرساء الاستقرار في سوريا والعراق: "في الواقع، تم إعادة تخصيص بعض المبالغ في مجال إرساء الاستقرار، لكن سبب ذلك يعود إلى أننا نجحنا في جعل دول أخرى تساهم ببعض الأموال في هذا المجال".

وتابعت الدبلوماسية الأمريكية أن بعض الدول، بما فيها السعودية، وافقت على الاستثمار بأكثر مما توقعته حكومة الولايات المتحدة في استعادة استقرار سوريا، متسائلة: "نظرا لسخاء الولايات المتحدة الحالي، هل ينبغي أن تكون البلد الوحيد أو الرئيسي الذي يخصص هذه الأموال؟ نعتبر فكرة تقاسم الأعباء إيجابية، ويمكن أن تسير بعض هذه الخلافات والمعارك وعمليات إعادة الهيكلة وإعادة الإعمار بشكل أفضل مع تورط أطراف إقليمية مباشرة فيها ومع رغبتها في تقديم أموال".

ولفتت المتحدثة إلى أن سبب تواجد القوات الأمريكية في سوريا يعود إلى محاربة تنظيم "داعش"، معربة عن أملها في أن يتمكن جميع النازحين السوريين من العودة إلى ديارهم قريبا.

وردا على سؤال حول عواقب قطع واشنطن تمويلها عن صندوق إعادة الاستقرار في العراق التابع للأمم المتحدة، شددت نويرت على أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكثر إسهاما في هذه الجهود، مذكرة بحملة استعادة مدينة الموصل من قبضة "داعش".انتهى/س

المصدر: RT

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن: السعودية ودول أخرى وافقت على تمويل استقرار سوريا) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن: السعودية ودول أخرى وافقت على تمويل استقرار سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).


كامل التفاصيل في: النبأ ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #عبدالرزاق دحنون - إلى أين نحن ماضون؟
⋙ #ليندا كبرييل - جاوزَ الكفّارُ الأمْرَ، فحقَّ علينا الأمَرّان الأحْمران !
⋙ وزير: بريطانيا تواجه احتمال إجراء استفتاء ثان على عضويتها بالاتحاد الأوروبي
⋙ مقتل 15 عنصرًا من داعش في محافظة الأنبار
⋙ روسيا ترفض اتهامات أمريكية بأنها ساعدت كوريا الشمالية للحصول على وقود
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو .. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوسط الجمع في أحدى الحسينيات احياءاً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام
⋙ فيديو| أكاديمي: مصر ستلعب دورا هاماًُ كمركز إقليمي للطاقة بالشرق الأوسط
⋙ بالصور.. حلوى عاشوراء أسطورة الليالي التركية
الأكثر شيوعا