2018/09/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإتحاد العربي يغرم اتحاد العاصمة بغرامة مالية قدرت بـ 150 ألف دولار بسبب الهتافات و تصرفات جماهيره ضد لاعبي القوة الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/19 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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