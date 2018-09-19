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الإتحاد العربي يغرم اتحاد العاصمة بغرامة مالية قدرت بـ 150 ألف دولار بسبب الهتافات و تصرفات جماهيره ضد لاعبي القوة الجوية
2018/09/19 | 19:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الإتحاد العربي يغرم اتحاد العاصمة بغرامة مالية قدرت بـ 150 ألف دولار بسبب الهتافات و تصرفات جماهيره ضد لاعبي القوة الجوية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/19 | 19:06.

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