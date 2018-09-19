2018/09/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الانضباط في الاتحاد العربي لكرة القدم تفرض غرامات مالية بحق فريقي القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2018/09/19 | 19:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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