وفاة مدرب حراس مصر في مونديال 90

2018/09/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر فارق عالمنا، صباح اليوم الأربعاء، حازم كرم؛ حارس مرمى الأهلي المصري الأسبق، عن عمر يناهز 77 عاما.

الراحل كان حارسا لعرين الشياطين الحمر قبل أن يتولى مسئولية تدريبهم عقب اعتزاله، كذلك عمل في عدد من المناصب بقطاع الناشئين في القلعة الحمراء، وقاد المارد الأحمر للتتويج ببطولتي دوري وبطولة وحيدة كأس مصر.

كرم عمل أيضا مدربا لحراس مرمى منتخب مصر خلال كأس العالم إيطاليا 1990 ضمن الجهاز الفني لمحمود الجوهري، والذي حقق به الفراعنة التعادل أمام هولندا وأيرلندا وخسروا أمام إنجلترا.



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وتولى الحارس الأسبق كذلك تدريب عدد من الأندية العربية كأهلي جدة واتحاد جدة السعوديين والوحدة والاتحاد الإماراتيين.

من جانبه، نعى مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الراحل، حيث كتب: " رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى الكابتن/ حازم كرم، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.



تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان و«إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ »".

إليكم سواريز، إبراهيموفيتش، ويلشير وويلباك بتصوّر مختلف 😂( : IGdualfreestyle) pic.twitter.com/GRPxDZycfN

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

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