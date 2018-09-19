إنتر يتصدى لمحاولات مانشستر بعرض جديد لشكرينار

2018/09/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر قام نادي إنتر ميلان الإيطالي، برفع عرضه لتجديد عقد مدافعه السلوفاكي ميلان شكرينار ليبقى لفترة أطول مع الفريق.

يعتبر شكرينار أحد أهم لاعبي إنتر في الموسم الماضي، حيث ساعد النيراتزوري على العودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا.

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مستوى السلوفاكي أبهر العديد من الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر يونايتد وبرشلونة، ليعتبر ضمن أهم أهدافهما.

إنتر يريد التصدي لأي محاولة لضم اللاعب بتجديد عقده مع زيادة راتبه السنوي.

منتهى السهولة ..



منتهى الجمال يا مارسيلو 😍( 🎥 : IG ealmadrid) pic.twitter.com/o9z5SO3mX0

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن العرض الأول من إنتر بلغت قيمته 2.5 مليون يورو.

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وهو ما يأتي نصف ما أبدى مانشستر يونايتد استعداده لدفعه من أجل إغراء اللاعب.

ولهذا السبب سيسعى إنتر لعقد محادثات جديدة مع شكرينار تمهيدا لرفع راتبه إلى 4 مليون يورو سنويا.

يذكر أن إنتر ضم شكرينار من سامبدوريا في يوليو 2017 بـ24 مليون جنيه إسترليني.





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