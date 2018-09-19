أورييه يوجه نصيحة لزملائه بعد الهزيمة الثالثة

2018/09/19 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم علي سمير تابعوه على تويتر طالب سيرجي أورييه مدافع نادي توتنهام الإنجليزي، زملائه في الفريق بالتركيز بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

توتنهام تلقى الهزيمة الثالثة على التوالي أمس الثلاثاء، بعد سقوطه أمام إنتر الإيطالي 2/1 على ملعب سان سيرو بدوري أبطال أوروبا.

الخسارة تأتي بعد سقوط سبيرز مرتين في الدوري أمام واتفورد وليفربول، ليتأزم موقف الفريق اللندني.



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منتهى السهولة ..



منتهى الجمال يا مارسيلو 😍( 🎥 : IG ealmadrid) pic.twitter.com/o9z5SO3mX0

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 19, 2018وقال المدافع الإيفواري تعليقا على هذه الأزمة:" قمنا بالسيطرة على المباراة أمام إنتر في الشوط الأول والثاني ولكن تلقينا هدفا ثمينا".

وأضاف:"الأمر يبدو صعب جدا لأنني حاولت اللعب بطريقة حيدة مثل باقي الفريق وعلينا الآن التركيز وأن نتحد لقلب الأمور لصالحنا".

يذكر أن المباراة القادمة لتوتنهام بالدوري الإنجليزي ستكون أمام برايتون السبت القادم، بينما يلعب ضد برشلونة بدوري الأبطال في 3 أكتوبر.





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