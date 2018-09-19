2018/09/19 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس اقليم كردستان السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الأربعاء، ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية بمشاركة الكرد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع التفرد بالحكم.. مسعود البارزاني: ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع التفرد بالحكم.. مسعود البارزاني: ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).