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لمنع التفرد بالحكم.. مسعود البارزاني: ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية
2018/09/19 | 19:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد رئيس اقليم كردستان السابق، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، الأربعاء، ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للسياسات الإستراتيجية بمشاركة الكرد

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