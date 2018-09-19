بالفيديو .. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني يتوسط الجمع في أحدى الحسينيات احياءاً لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام

2018/09/19 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توسط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني الجموع المعزية في أحدى الحسينيات بمناسبة احياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين "عليه السلام"

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