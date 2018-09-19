نبيه برى يدعو لعقد أولى الجلسات البرلمان اللبنانى فى غياب الحكومة

2018/09/19 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة تشريعية عامة للمجلس يومي الإثنين والثلاثاء في 24 و35 من سبتمبر الجاري لبحث جدول الاعمال و دراسة وإقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن القرار بعقد الجلسة يأخذ بالاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التي تدفع بتحريك عجلة البلد على المستويات كافة.

وكان برى قد ترأس ظهر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب رئيس مجلس النواب إيلى الفرزلى، والأمين العام والمدير العام للمجلس.

وقال الفرزلى -فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع- إن اجتماع هيئة المكتب عقد بناء على دعوة من نبيه برى، حيث تم بحث عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابى، والقوانين التى يجب أن يتضمنها جدول الأعمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاستثنائية وأوضاع الضرورة التى تدفع بتحريك عجلة البلد على كافة المستويات.

وأضاف أن نقاشات هيئة المكتب أسفرت عن دعوة أعضاء مجلس النواب إلى انعقاد الهيئة العامة للتشريع يومى الاثنين والثلاثاء المقبلين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد جلسات متتابعة صباحا ومساء خلال اليومين المحددين، حتى يتم إنجاز أكبر قدر من مشروعات القوانين والاتفاقات التى تحتاج للتصديق فى المجلس النيابى.

وأوضح أن مشاريع القوانين التى ستعرض، هى التى تم التصديق عليها فى اللجان النيابية المشتركة، وتتعلق بالنفايات والإلكترونيات ومسألة الفساد ومسألة الوساطة القضائية وغيرها، إلى جانب بعض الاتفاقات المصدقة فى مختلف اللجان، وبعض الأمور الأخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس النواب وجود “أجواء من التوافق بشكل عام وأنها قائمة”..



مشيرا إلى أن الجلسة التشريعية تتسم بكونها ضرورية، ومعربا عن اعتقاده أن الجميع سيساهمون فى إنجاز هذا الاستحقاق.

وأشار إلى أن انعقاد الجلسة ليس من أجل التأكيد على تأخر تشكيل الحكومة الجديدة، وإنما “من أجل تسهيل أعمال المواطنين”.

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