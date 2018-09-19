مراسل الغد: فصائل مسلحة ترفض الاتفاق الروسي التركي وعودة النازحين لإدلب

2018/09/19 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مراسل الغد بعودة بعض المواطنين السوريين الذين نزحوا عن إدلب إلى المحافظة من جديد، بعد إعلان الاتفاق الروسي التركي الأخير.

وأضاف أن الحكومة السورية قد بدأت التحضيرات لعودة النازحين إلى إدلب رغم رفض بعض الفصائل مثل “حراس الدين” و”أنصار التوحيد” على الاتفاق.

كان المرصد السوري قد أفاد بعودة 7 آلاف نازح سوري إلى محافظة إدلب خلال أقل من 24 ساعة على إعلان الاتفاق الروسي التركي والذي يقضي بإقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب..



مزيد من التفاصيل مع محمد طوالبة مراسل الغد في دمشق مع الإعلامية سينار سعيد.

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