2018/09/19 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب قناة الغد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).