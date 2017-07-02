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الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب
2018/09/19 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الخارجية الأمريكية: إيران لا تزال أكبر دولة راعية للإرهاب

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