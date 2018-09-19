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تغريم القوة الجوية واتحاد العاصمة الجزائري
2018/09/19 | 19:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد/..

غرّم الاتحاد العربي لكرة القدم، الأربعاء، ناديي القوة الجوية العراقي بـ 100 ألف واتحاد الجزائر بـ 150 ألف دولار، حسب صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وانسحب فريق القوة الجوية من مواجهة اتحاد الجزائر، ليعاقب الاتحاد العربي القوة الجوية، بتغريمهم بـ 20 ألف دولار لكل واحد منهم بسبب سلوكهم عقب اللقاء.

أما فريق اتحاد الجزائر فعوقب بسبب الهتافات العنصرية والطائفية لجمهوره ضد العراق، وكذلك غرّم بـ 5 آلاف دولار بسبب استعمال الألعاب النارية.انتهى أ د

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