تقرير: البريكست دون اتفاق يُكلف صناعة السيارات6.7 مليار دولار

2018/09/19 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف تقرير حديث أن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق قد يُكلف مصنعي ومستهلكي السيارات 5.7 مليار يورو (6.7 مليار دولار) سنوياً على الأقل كتعريفات سيارات.

وذكرت جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الرسوم الجمركية على واردات السيارات من شأنها أن ترفع تكلفة السيارات المصنعة داخل بريطانيا والمباعة في الاتحاد الأوروبي بمتوسط 3 آلاف دولار لكل سيارة.

أما بالنسبة للأشخاص البريطانيين الذين سيشترون سيارات من الاتحاد الأوروبي قد يواجهوا زيادة قدرها 1700 دولار في سعر السيارة، حال عدم تمكن المصنعون ووكلائهم من استيعاب التكاليف الإضافية.

وتعتمد الأرقام على توقعات تطبيق 10% تعريفات على صادرات وواردات السيارات.

وهناك توقعات تأجيل موعد إتمام صفقة البريكست حتى نوفمبر بدلاً من الموعد المعلن في أكتوبر المقبل، على أن يتم الخروج بشكل نهائي من الاتحاد في مارس المقبل.

وأوضح التقرير أن سبع سيارات من كل 10 سيارات مُسجلة داخل بريطانيا تأتي من الاتحاد الأوروبي، فيما ترسل مصانع السيارات في المملكة المتحدة أكثر من 40% من إنتاجها إلى القارة.

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