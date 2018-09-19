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الاتحاد الأوروبي يعتزم إجراء تحقيق بشأن
2018/09/19 | 19:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مباشر: يعتزم الاتحاد الأوروبي البدء في إجراء تحقيقاً ضد شركة "أمازون" عن كيفية استخدام البيانات الخاصة بالتجار.

وقالت رئيسة مكافحة الاحتكار في أوروبا "مارجريت فيستاجر"، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن القضية تتعلق بشركة تستضيف التجار على موقعها وفي نفس الوقت تتنافس مع هؤلاء تجار التجزئة أنفسهم باستخدام بياناتهم لمبيعاتها الخاصة.

وأضافت "فيستاجر": "نحن نجمع معلومات عن هذه القضية وأرسلنا عدداً كبيراً من الاستبيانات للمشاركين في السوق لفهم هذه المسألة بالكامل".

وأشارت "فيستاجر" إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يفتح تحقيقاً رسمياً حتى الآن، ولكنه يحاول التأكد من الصورة الكاملة للموضوع.

وقد تتعرض الشركة إلى غرامة تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية إذا تم اتهمها بخرق قوانين الاتحاد الأوروبي لمكافحة الاحتكار.

وتسمح عملاق تجارة التجزئة لطرف ثالث ببيع السلع على  منصتها، ويستهدف الاستجواب الذي قامت به لجنة مكافحة الاحتكار الأوروبية تحديد ما إذا كانت "أمازون" تضع هؤلاء البائعين في وضع غير مناسب باستخدام بيانات مبيعاتهم لتعزيز مبيعاتها الخاصة.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "أمازون" بنحو 1.5% إلى 1912.28 دولار.

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