سعدي پیرە: لا مساومة على منصب محافظ كركوك لأنه إستحقاق للإتحاد الوطني الكوردستاني

2018/09/19 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلأكد المتحدث باسم المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، سعدي أحمد پیرە، اليوم الأربعاء، بأنه لن تكون هناك أية مساومة على منصب محافظ كركوك لأنه استحقاق للإتحاد الوطني الكوردستاني، وخصوصاً بعد حصوله على أكثر من 50% من أصوات ابناء كركوك.وقال پیرە في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بعد إعلان عودة برهم صالح إلى صفوف الاتحاد الوطني، بأنه "تم اختيار الدكتور برهم صالح كمرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني لمنصب رئيس جمهورية العراق، فقد حصل من خلال اقتراع سري على أكبر عدد من الأصوات".وأضاف بيرة أن "برهم صالح أعلن في رسالة وجهها إلى مجلس قيادة الاتحاد الوطني، عن استعداده للعودة إلى صفوف الاتحاد". وحول الانباء التي تتحدث عن مطالبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمنصب محافظ كركوك، قال بيره، "اذا طالب الاتحاد الوطني الكوردستاني بمنصب محافظ دهوك فهذا يعتبر نوع من السخرية، لأن الديمقراطي الكوردستاني قد حصل على أكثرية المقاعد هناك، وقد حصلنا نحن في كركوك على 6 مقاعد وحصل الحزب الديمقراطي على مقعدين في الدورة السابقة، وفي هذه الدورة وبالرغم من كل شيء حصل الاتحاد الوطني على 6 مقاعد وهذا فخر لكل كوردي يشعر بالمسؤولية".وأضاف، "كركوك مدينة التآخي والقوميات المختلفة، ويجب ان نكون بمستوى المسؤولية مع مراعاة شعور الآخرين، فكركوك مدينة التآخي والقوميات المختلفة، ويجب ان نكون بمستوى المسؤولية مع مراعاة شعور الآخرين، ولن تكون هناك اية مساومة على منصب محافظ كركوك لأن هذا استحقاق للإتحاد الوطني الكوردستاني خصوصاً بعد ان حصل على اكثر من 50% من اصوات ابناء هذه المدينة".

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