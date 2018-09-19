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الاتحاد العربي يغرم القوة الجوية واتحاد الجزائر
2018/09/19 | 19:13
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- غرّم الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ناديي القوة الجوية العراقي بـ 100 ألف واتحاد الجزائر بـ 150 ألف دولار، وفق صحيفة "البلاد" الجزائرية.

وانسحب الفريق العراقي من مواجهة اتحاد الجزائر، ليعاقب الاتحاد العربي مسيري القوة الجوية، بتغريمهم بـ 20 ألف دولار لكل واحد منهم بسبب "سلوكهم عقب اللقاء".

أما فريق اتحاد الجزائر فعوقب بسبب الهتافات العنصرية لجمهوره، وكذلك غرّم بـ 5 آلاف دولار بسبب استعمال الألعاب النارية.

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